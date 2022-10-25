Ройс не сыграет в матче дортмундской «Боруссии» с «Манчестер Сити»

Матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится а стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 25 октября. Начало — в 22.00 мск.
Сегодня, 16:59
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не будет участвовать в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити, пишет журналист Sport1 Патрик Бергер.
Игрок получил повреждение в матче 7-го тура бундеслиги c «Шальке» (1:0). С поля его уносили на носилках.
Матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится а стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 25 октября. Начало — в 22.00 мск.
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