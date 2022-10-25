Ройс не сыграет в матче дортмундской «Боруссии» с «Манчестер Сити»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не будет участвовать в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити, пишет журналист Sport1 Патрик Бергер.

Игрок получил повреждение в матче 7-го тура бундеслиги c «Шальке» (1:0). С поля его уносили на носилках.