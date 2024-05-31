Ройс включен в заявку «Боруссии» на финал Лиги чемпионов против «Реала»

Дортмундская «Боруссия» объявила заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/24 против мадридского «Реала».

В список вошел 34-летний полузащитник Марко Ройс, ранее объявивший об уходе из клуба по окончании сезона.

Вратари: Грегор Кобель, Александр Мейер, Марцел Лотка;

Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Иан Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон;

Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен;

Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

Мадридская команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми матчей кряду.

Сегодня, 31 мая, «Реал» огласил заявку команды на предстоящую встречу. В списке оказался французский полузащитник Орельен Тчуамени. Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что хавбек пропустит финальный матч Лиги чемпионов из-за повреждения.