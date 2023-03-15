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Лига чемпионов

Сегодня, 02:40

Розе взял на себя ответственность за крупное поражение от «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марко Розе.
Фото Reuters
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам так и не удалось войти в игру. Ответственность за это лежит на мне. Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. «Сити» одержал свою победу более чем заслуженно. Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площади. И это — в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестерцы кое-что изменили в своем прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали.

Знаю то, насколько хорош Эрлин, знаю его сильные стороны. Когда Эрлин приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четы... А нет, даже пять!» - цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.

 
14&nbsp;марта. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; 7:0. Эрлин Холанн. Пять. Голов. За час. Холанн взломал футбол и истребил «Лейпциг»
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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