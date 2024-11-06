Аморим — о победе над «Манчестер Сити»: «Все сложилось как нельзя лучше»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:1) в матче общей стадии Лиги чемпионов.

«Все сложилось как нельзя лучше. Первый тайм был очень трудным, нам пришлось играть без мяча, мы дергались, но как только забили, все сразу наладилось. Атмосфера на стадионе была потрясающей», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

После четырёх матчей «Спортинг» с 10 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы Лиги чемпионов.

27 ноября подопечные Аморима проведут очередной матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».