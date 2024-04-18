Рубен Диаш: «Это поражение от «Реала» трудно принять»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение от «Реала» (1:1, пен. — 3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я даже не знаю, что сказать. Большое разочарование. Мы доминировали на протяжении всего матча. Приложили максимум усилий. У нас были шансы. Это поражение трудно принять. Команда была на высоте. Мы боролись, создавали моменты, но это был не наш день. У нас были все шансы. Иногда мяч попадает в цель, иногда — нет. Нужно уделить внимание оставшися матчам в сезоне. Сейчас то самое время, когда надо проявлять стойкость, особенно психологическую. Мы все еще боремся за два очень важных трофея», — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).