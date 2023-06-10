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Лига чемпионов

Сегодня, 01:44

Рубен Диаш: «Без давления выходить на финал Лиги чемпионов нельзя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Интера».

«Самая большая опасность — забыть, что это финал. Люди уверены, что мы — безоговорочные фавориты. Мы не можем быть фаворитами, пока не вышли на поле. Если мы не будем готовы ментально к этому, то потерпим неудачу. Мы любим давление, любим его с незапамятных времен. Оно позволяет прыгать выше, бежать быстрее, в матчах подобного уровня оно необходимо. Без давления выходить на финал Лиги чемпионов нельзя», — цитирует «Газета.Ru» Диаша.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/09/20636132.shtml?updated
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