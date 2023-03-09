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Лига чемпионов

Сегодня, 21:35

Лофтус-Чик об игре «Челси» в ЛЧ: «Надеюсь, это станет для нас толчком к новым победам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик оценил выступление команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». По итогам двух матчей (2:1) «аристократы» смогли выйти в четвертьфинал турнира.

«Мы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов, и хоть нам и нужно набрать форму в чемпионате, кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь до конца в Европе? Победа в этом двухматчевом противостоянии действительно придала нам сил и уверенности в себе. Надеюсь, это станет для нас толчком к новым победам и успешным выступлениям. Вы проводите пару хороших матчей, одерживая в них пару побед, и после этого все внезапно становится намного лучше. Это взбодрило нас, и нам нужно поддерживать это состояние», — приводит слова Лофтус-Чика пресс-служба «Челси».

Соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» узнает после жеребьевки.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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