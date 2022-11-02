Руководство «Барселоны» поддерживает Хави

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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выразил поддержку главному тренеру каталонцев Хави.
Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов по итогам группового турнира. Сине-гранатовые заняли третье место в группе С с 7 очками, что позволит им выступить в плей-офф Лиги Европы.
«Хави — тренер, которого мы любим, в этом нет никаких сомнений. Он собирается дать нам все титулы, которые нам нужны», — цитирует слова вице-президента As.
Ранее сообщалось, что Микель Артета может возглавить «Барселону».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования