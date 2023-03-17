Румменигге: «Никто не хочет попасть на «Реал» или «Манчестер Сити»

Бывший гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

«У нас нет желаемого соперника по четвертьфиналу. Вероятно, никто не хочет попасть на «Реал» или «Манчестер Сити». Но другие команды тоже заслуживают того, чтобы быть там, где они сейчас находятся. Я всегда привожу в пример «Вильярреал» из прошлого сезона. Нужно оставаться сосредоточенными и с уважением относиться к любому сопернику», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

В 1/8 финала «Бавария» по итогам двух матчей обыграла «ПСЖ» (1:0, 2:0).

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится сегодня, 17 марта и начнется в 14.00 мск.