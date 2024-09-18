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Сегодня, 14:40

Нигматуллин — о возможном дебюте Сафонова: «Такие игры — это маленькие шансы, которыми он должен воспользоваться»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от дебютной игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Безусловно, нужно как можно скорее дебютировать. Конечно, тяжело начинать сразу в Лиге чемпионов, ведь до этого он сыграл лишь один матч за «ПСЖ», но он уже давно тренируется в команде. Такие матчи очень важны для Матвея, чтобы в него поверили и думали, что он может выйти в любой момент и сыграть не хуже Доннаруммы. Такие игры — это маленькие шансы, которые у него будут появляться, и которыми он должен воспользоваться, чтобы переиграть Доннарумму, который является основным. Вообще, так часто и бывает, когда ты случайно вышел и великолепно сыграл, как Матвей умеет. И после такого тренер уже задумывается, кого ставить дальше. Так что я желаю Матвею воспользоваться этим маленьким появившимся шансом», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на домашний матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны», Джанлуиджи Доннарумма — нет. Вторым вратарем в списке значится Арно Тенас.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» пройдет 18 сентября и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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