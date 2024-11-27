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Нигматуллин — о пропущенном голе Сафонова от «Баварии»: «Чуточку не повезло»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Самое главное, что Матвей сыграл очень прилично в других моментах. А в этом эпизоде, скажем так, чуточку не повезло», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сафонов отыграл полный матч. На его счету 6 сэйвов.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).

Александр Абустин

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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