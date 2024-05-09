Рюдигер рассказал, почему праздновал со стулом выход в финал Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов объяснил, почему праздновал выход в финал с раскладным стулом.

«Празднование со стулом было посвящено Давиду Алабе. Он — важная часть команды, и стул нужно было поднять, чтобы болельщики могли его подбодрить», — сказал Рюдигер в эфире CBS Sports.

Австрийский защитник в 2022 году праздновал победу в финале Лиги чемпионов, поднимая стул, а также таким образом он отметил хет-трик Карима Бензема в ворота «ПСЖ» в 1/4 финала в том же сезоне.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».