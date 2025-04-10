Сафонов из-за питомца быстро вернулся домой после матча «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что из-за домашнего животного был вынужден быстро возвращаться домой после первого матча команды против «Астон Виллы» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Всем привет. Опять я вещаю из-под капюшона. Уже, кстати, на прогулке с Морти. Быстро поехал после игры, потому что пес был один дома, как в фильме. Я переживал, что произойдет что-то неприятное, будет мне подарок к приезду. Но ничего, нормально», — сказал Сафонов в своем Telegram-канале.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» пройдет в Бирмингеме во вторник, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.