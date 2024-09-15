Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов из-за травмы Доннаруммы

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение в матче против «Бреста» (3:1) в 4-м туре французской лиги 1, сообщается на официальном сайте парижан.

25-летний итальянец получил мышечную травму бедра. Пресс-служба «ПСЖ» сообщает, что он будет восстанавливаться в течение ближайшей недели.

Таким образом, за парижан может дебютировать Матвей Сафонов. 18 сентября «ПСЖ» на своем поле примет «Жирону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

25-летний россиянин в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Клуб представил Сафонова и других новичков перед матчем с «Брестом».