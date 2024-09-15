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Сегодня, 18:48

Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов из-за травмы Доннаруммы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото AFP
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение в матче против «Бреста» (3:1) в 4-м туре французской лиги 1, сообщается на официальном сайте парижан.

25-летний итальянец получил мышечную травму бедра. Пресс-служба «ПСЖ» сообщает, что он будет восстанавливаться в течение ближайшей недели.

Таким образом, за парижан может дебютировать Матвей Сафонов. 18 сентября «ПСЖ» на своем поле примет «Жирону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

25-летний россиянин в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Клуб представил Сафонова и других новичков перед матчем с «Брестом».

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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