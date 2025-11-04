Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вошел в заявку команды на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает пресс-служба французского клуба.

Также в заявку вошли голкиперы Люка Шевалье и Ренато Марин. Всего в список включен 21 футболист.

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов не провел ни один официальный матч за «ПСЖ». На счету Шевалье 15 игр, 7 из которых он отстоял на ноль.