Сафонов вошел в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

4 ноября, 13:42
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вошел в заявку команды на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает пресс-служба французского клуба.
Также в заявку вошли голкиперы Люка Шевалье и Ренато Марин. Всего в список включен 21 футболист.
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени.
В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов не провел ни один официальный матч за «ПСЖ». На счету Шевалье 15 игр, 7 из которых он отстоял на ноль.
<ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
-Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025
хурма(сельдерей)
попасть в заявку уже считается успехом это все чего мы достигли в ПСЖ?
04.11.2025