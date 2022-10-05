Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Рейнджерс»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это была не совсем идеальная игра, но выступили мы хорошо. Мы создали много моментов и заслужили победу, поэтому можем быть довольны игрой и результатом. План на игру сработал, все четверо атакующих игроков очень хотели забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Салаха.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.