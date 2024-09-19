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Сегодня, 03:02

Насри раскритиковал «ПСЖ» за игру с «Жироной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри раскритиковал «ПСЖ» после победы над «Жироной» (1:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Перед матчем все говорили: «О, новый ПСЖ». После этих 90 минут я ничего такого не увидел. Конечно, рад, что они выиграли у «Жироны». Если сегодня вечером мы будет говорить, что важна только победа, то подведение итогов продлится 1 минуту», — сказал Насри в эфире Canal+.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый сухарь в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна
Самир Насри
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