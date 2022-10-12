Сегодня, 08:54
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли оценил игру команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1).
«Мы были лучше во многих моментах. Я думаю, что это шаг вперед для команды», — приводит Marca слова Сампаоли.
Также он прокомментировал положение команды в группе.
«Я думаю только о следующем матче и о том, чтобы команда продолжала соревноваться. Когда мы найдем способ играть определенным образом, тогда начнем смотреть в будущее. Сегодня мы только начинаем привыкать друг к другу», — добавил 62-летний тренер.
Сампаоли возглавил «Севилью» в начале октября 2022 года. На данный момент его команда занимает 3-е место в группе G (2 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования