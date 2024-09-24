«Сан-Сиро» не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Как и предполагал «СЭ», стадион «Сан-Сиро» в Милане не сможет принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2026/27, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что муниципалитет итальянского города не смог гарантировал, что арена и ее окрестности не пострадают от ремонтных работ в период проведения финала Лиги чемпионов 2027 года.

«Решение [по выбору подходящего места проведения] ожидается в мае или июне 2025 года», — говорится в сообщении.

В 2025 году финал Лиги чемпионов пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. В 2026-м матч примет арена «Ференц Пушкаш» в Будапеште.