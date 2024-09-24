Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:44

«Сан-Сиро» не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Руслан Минаев
Стадион «Сан-Сиро».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Как и предполагал «СЭ», стадион «Сан-Сиро» в Милане не сможет принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2026/27, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что муниципалитет итальянского города не смог гарантировал, что арена и ее окрестности не пострадают от ремонтных работ в период проведения финала Лиги чемпионов 2027 года.

«Решение [по выбору подходящего места проведения] ожидается в мае или июне 2025 года», — говорится в сообщении.

В 2025 году финал Лиги чемпионов пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. В 2026-м матч примет арена «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Лига чемпионов УЕФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Русская легкоатлетка Энгквист-Нарожиленко в третий раз заболела раком
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Болельщики «Черноморца» во время матча кричали «бандеровцы» в адрес львовских «Карпат»
Сегодня
Вчера
Неделя