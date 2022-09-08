Сане признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бавария»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Интер» (2:0). 26-летний немец отметился голом и голевой передачей.

«Он постоянно был подвижен в атаке, открыв счет и организовав второй гол; усердно трудился на поле вплоть до своей замены. Его скорость стала решающим фактором при переходе в атаку», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Виктории», а «Бавария» встретится с «Барселоной». Матчи пройдут 13 сентября.