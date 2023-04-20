Сане: «Кто знает, что могло бы случиться, попади я в ворота»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч. Сильно сыграли. Я должен был забивать в первом тайме. Пришлось нелегко, ведь мы проиграли первый матч 0:3. Этого не должно было случиться. Мы хорошо прессинговали, контролировали игру и выиграли много мячей в средней линии. Кто знает, что могло бы случиться, попади я в ворота», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».