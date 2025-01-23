Хименес: «Никто не ожидал, что «Фейеноорд» победит «Баварию»

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Никто не ожидал, что мы победим. Это делает меня еще счастливее. Я думаю, что самое прекрасное в этом виде спорта — это сюрпризы, такие вечера, как этот. Мы поймали свою игру на контратаках и забили три гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Хименеса.

«Фейеноорд» набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Бавария» идет на 15-й строчке — 12 очков.