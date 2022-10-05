Савич рассказал, почему «Атлетико» проиграл «Брюгге»

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Защитник «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Брюгге» удалось реализовать свои возможности, а нам это не удалось. В этом вся разница. У нас была такая же проблема в матче с «Севильей». Множество упущенных моментов. Мы должны проанализировать нашу игру и сделать выводы», — цитирует Савича пресс-служба УЕФА.
В следующем туре Лиги чемпионов «Брюгге» вновь сыграет против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования