Савич рассказал, почему «Атлетико» проиграл «Брюгге»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге» удалось реализовать свои возможности, а нам это не удалось. В этом вся разница. У нас была такая же проблема в матче с «Севильей». Множество упущенных моментов. Мы должны проанализировать нашу игру и сделать выводы», — цитирует Савича пресс-служба УЕФА.