Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

17 апреля, 18:06

Сайнс о вылете «Реала»: «Катастрофа. Не наш сезон»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Гонщик «Уильямс» и болельщик «Реала» Карлос Сайнс резко отреагировал на поражение своей любимой команды от «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Спасибо, что напомнили об этом матче... Катастрофа. Видимо, просто не наш год. «Реал» сейчас не показывает свою лучшую игру», — прокомментировал Сайнс SoyMotor.com.

Мадридцы уступили лондонскому клубу как в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» (1:2), так и по сумме двух встреч (1:5), завершив борьбу в главном европейском турнире на стадии 1/4 финала.

4
ФК Реал
Карлос Сайнс
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя