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«Селтик» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Селтик» и «Брюгге» проведут матч в Лиге чемпионов 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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«Селтик» и «Брюгге» проведут матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть матч в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис). Платформа организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов, которые начинаются в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Селтик» — «Брюгге» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
Брюгге

В 4-м туре общего этапа «Селтик» обыграл «РБ Лейпциг» (3:1, дома), а «Брюгге» — «Астон Виллу» (1:0, дома).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Селтик

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