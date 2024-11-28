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Сегодня, 00:56

«Селтик» и «Брюгге» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Селтик» — «Брюгге».
Фото Reuters
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«Селтик» на своем поле сыграл вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

На 26-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Кэмерона Картер-Викерса. Хозяева отыгрались на 60-й минуте, забил Дайдзэн Маэда.

«Селтик» (8 очков) поднялся на 20-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) идет 22-м.

В следующем туре шотландский клуб 10 декабря на выезде сыграет с загребским «Динамо», а «Брюгге» в этот же день дома встретится с лиссабонским «Спортингом».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
1:1
Брюгге

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Селтик

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