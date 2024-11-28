«Селтик» и «Брюгге» сыграли вничью в Лиге чемпионов

«Селтик» на своем поле сыграл вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

На 26-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Кэмерона Картер-Викерса. Хозяева отыгрались на 60-й минуте, забил Дайдзэн Маэда.

«Селтик» (8 очков) поднялся на 20-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) идет 22-м.

В следующем туре шотландский клуб 10 декабря на выезде сыграет с загребским «Динамо», а «Брюгге» в этот же день дома встретится с лиссабонским «Спортингом».