«Селтик» и «Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов для клубов из одной страны

Шотландские «Селтик» (2) и «Рейнджерс» (0) в сумме набрали два очка по итогам группового этапа Лиги чемпионов и установили антирекорд турнира.

Этот показатель стал самым низким для клубов из одной страны.

Помимо этого, «Рейнджерс» завершили групповой турнир с худшим показателем забитых и пропущенных голов в истории Лиги чемпионов — «-20».