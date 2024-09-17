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Лига чемпионов

17 сентября, 23:00

«Селтик» — «Слован» Братислава: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Селтик» и «Слован» сыграют в матче Лиги чемпионов 18 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Селтик» примет «Слован» из Братиславы в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Селтик» — «Слован» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (сервис работает по подписке). Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка вечерних игр в формате мультикаста.

Следите за ключевыми событиями матча «Селтик» — «Слован» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
Слован Бр

«Селтик» и «Слован» ранее встречались дважды. В обоих матчах победу со счетом 1:0 одержали шотландцы.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Селтик
ФК Слован

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