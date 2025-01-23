«Селтик» благодаря автоголу обыграл «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

«Селтик» на своем поле победил «Янг Бойз» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Полузащитник хозяев Арне Энгельс на 41-й минуте не сумел реализовать пенальти. На 86-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Лорис Бенито.

В концовке шотландская команда осталась в меньшинстве — Дайдзэн Маэда получил красную карточку на 88-й минуте.

«Селтик» (12 очков) поднялся на 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Янг-Бойз» (0) потерпел седьмое поражение и остается последним.