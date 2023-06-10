Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»

Агент Дмитрий Селюк поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Я в Стамбуле. Сейчас выезжаем на матч. Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье. Надо отдать должное Пепу Гвардиоле, каждый человек своим трудом заслуживает достижения. Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» все, кроме Лиги чемпионов. Конечно, ждем сегодня победу. Однако подчеркну, я сказал, что «Манчестер Сити» выиграет в течение трех лет. Надеемся, что команда впервые завоюет ЛЧ и повторит требл «Манчестер Юнайтед», — сказал Селюк «СЭ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.