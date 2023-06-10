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Лига чемпионов

Сегодня, 17:05

Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Агент Дмитрий Селюк поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Я в Стамбуле. Сейчас выезжаем на матч. Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье. Надо отдать должное Пепу Гвардиоле, каждый человек своим трудом заслуживает достижения. Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» все, кроме Лиги чемпионов. Конечно, ждем сегодня победу. Однако подчеркну, я сказал, что «Манчестер Сити» выиграет в течение трех лет. Надеемся, что команда впервые завоюет ЛЧ и повторит требл «Манчестер Юнайтед», — сказал Селюк «СЭ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Футболисты &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Селюк назвал причины успеха «Ман Сити» в Лиге чемпионов: «Я снял проклятье шаманов»

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Дмитрий Селюк
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