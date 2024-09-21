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Сегодня, 21:01

Семак: «Нужно провести, чтобы оценить новый формат Лиги чемпионов»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

«Пока непонятно немного, но привыкаем к турниру. Нужно хотя бы один цикл провести, чтобы понять, насколько текущий формат является интересным. Да, больше клубов и больше матчей, но не могу сказать, будет ли это интересно зрителям», — сказал Семак Metaratings.ru.

Лига чемпионов в обновлённом формате стартовала 17 сентября. С сезона-2024/25 на общем этапе нет разделения по группам. Каждая команда до старта стадии плей-офф проведет по 8 матчей вместо 6.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Семак
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит

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