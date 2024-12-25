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Сегодня, 17:40

Семин назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году.

«Это Лига чемпионов, а также чемпионат Европы», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Лиги чемпионов победу одержал «Реал». В финале команда обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, победившая в финале Англию (2:1).

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Юрий Семин
Евро-2024
Лига чемпионов УЕФА
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