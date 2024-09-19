Семин — о новом формате Лиги чемпионов: «Думаю, болельщики не будут его особо приветствовать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об обновленном формате Лиги чемпионов УЕФА.

«Конечно, я буду наблюдать за отдельными матчами Лиги чемпионов, но теперь турнир чересчур сложный, в нем очень много игр. Не зря об этом говорят все футболисты. Для них довольно трудно выдерживать такой график. Посмотрим, что выйдет из этого решения. Теперь не получится успевать посмотреть все интересные матчи. Думаю, болельщики не будут особо приветствовать новый регламент», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Лига чемпионов проводится по обновленному формату. Количество команд, выступающих на первой финальной стадии, увеличилось с 32 до 36, а вместо 8 групп по 4 команды — единая таблица.