Семин — о вылете «Сити», «Реала» и «Баварии» из Лиги чемпионов: «Вовремя не провели определенный ремонт»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

— Выигрывают те команды, которые вовремя на все реагируют. «Реал» не среагировал вовремя на определенные замены, на определенный ремонт. Так же, как и «Манчестер Сити» не среагировал вовремя на ситуацию, которая случилась с Родри. Нет Родри, и рухнул полностью «Манчестер Сити». Не стало Карвахаля в «Реале», команда осталась без сердца. Не стало Мусиалы в «Баварии», она вылетела.

Мы можем подвести итоги этого. Такие команды, которые не дошли до финала, вовремя не провели определенный ремонт. А он необходим даже чемпионам. Это самое важное. Но еле один момент — есть отдельные футболисты, которые решают исход матчей, играют главенствующую роль в игре «Сити», «Реала», «Баварии». Но нет игроков — нет побед и вылетают, — сказал Семин «СЭ».

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Арсенал» — «ПСЖ»

«Барселона» — «Интер»

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, ответные встречи — 6 и 7 мая.