Семин пожелал удачи Сафонову в дебютной игре за «ПСЖ»: «Блестящий шанс, надо сыграть на ноль»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от дебютной игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Желаю ему удачи, все в его руках, как будет работать, что будет в голове, в ногах. У него блестящий шанс, но их много в спорте не дают. Надо сыграть на ноль, чтобы выиграла команда. Будет лучше, если у его ворот не возникнет моментов», — сказал Семин «СЭ».

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на домашний матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны», Джанлуиджи Доннарумма — нет. Вторым вратарем в списке значится Арно Тенас.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» пройдет 18 сентября и начнется в 22.00 мск.

Александр Абустин