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Семин: «Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — фантастический, хоть и было забито много нелогичных голов»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью в матче между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Такие матчи нельзя не смотреть, потому что они не забываются. На мой взгляд, игра была просто фантастической, хотя было забито достаточно много нелогичных голов. Но в этом матче играли выдающиеся футболисты, которые преподнесли большой праздник для людей. И Анчелотти, и Гвардиола не отошли от своих принципов. Были ошибки, которые привели к голам. Наверное, вратарям было очень сложно предугадать те удары, которые были в этом матче. Атмосфера — великолепная. «Сантьяго Бернабеу» — это выдающийся стадион для того, чтобы показать хороший футбол», — сказал Семин «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22.00 (мск).

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Юрий Семин
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