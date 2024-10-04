Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:14

Семин считает, что «Барселона» будет претендовать на победу в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Барселоны» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Барселона» будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. Это очень молодая и интересно играющая команда. Но мы не знаем, выдержат ли футболисты такое напряжение. В этом у меня есть большие сомнения. Еще есть обновленная «Бавария». За ней тоже будет интересно посмотреть. Наверное, мы увидим команды, которые нас удивят. Турнир всех рассудит», — цитирует Семина Metaratings.ru.

После 2 туров общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» с 3 очками располагается на 16-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» набрала такое же количество баллов и идет на 17-й строчке.

Источник: Metaratings.ru.
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
Юрий Семин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Карим Адейеми признан игроком недели в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов слишком много разгромов. Но они выгодны всем, даже проигравшим
«Бавария» проиграла впервые за семь лет, «Сити» повторил рекорд
Нойер снова чудовищно ошибся в Лиге чемпионов. Он больше не вратарь топ-уровня?
Хюттер: «Играть против загребского «Динамо» действительно было непросто из-за условий на стадионе»
Киммих: «Бавария» допустила слишком много ошибок в матче с «Астон Виллой»
Сегодня
Вчера
Неделя