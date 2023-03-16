Семин сравнил Холанна с Гердом Мюллером: «Он родился бомбардиром»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о результативности нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

14 марта 22-летний норвежский футболист оформил пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0, 8:1 — общий счет).

«Его результативность не удивляет. Он родился бомбардиром — посмотрите на его физические данные. Его голевое чутье сравнимо с чутьем Герда Мюллера. Но физические кондиции Холанна значительно выше. Есть еще Осимхен, который тоже играет прекрасно и забивает голы. Его команда играет просто блестяще», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне Холанн провел 36 матчей за «горожан», забил 39 голов и сделал 5 результативных передач.