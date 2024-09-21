Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:50

Семшов назвал тройку претендентов на победу в Лиге чемпионов

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов и рассказал, кого считает главными претендентами на победу в турнире.

— Как вам новый формат Лиги чемпионов?

— Привыкаем к нему. Мы думали, что новый формат не даст проходных матчей, но «Бавария» обыграла «Динамо» Загреб со счетом 9:2, поэтому пока ничего не изменилось. Я думаю, старый формат более интересный. Выход из группы, команды борются и стараются. Здесь же пока мне непонятно. Но рад, что в каждом туре будут хорошие, топовые матчи.

— Кто в этом сезоне главный претендент на победу в турнире?

— «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». За остальными командами надо смотреть по ходу турнира, —сказал Семшов «СЭ».

С сезона-2024/25 УЕФА ввел изменения в формат Лиги чемпионов. Теперь в групповом этапе принимают участие 36 команд. Вместо разделения на группы проводится турнир с единой таблицей.

По результатам группового этапа восемь лучших клубов автоматически попадают в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, делятся на пары по жеребьевке и играют раунд плей-ин в двухматчевом формате. Клубы, оказавшиеся на местах с 25-го по 36-е, вылетают из еврокубков.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН
Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Сегодня
Вчера
Неделя