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Лига чемпионов

1 ноября 2016, 16:28

Сергей Андреев: "У "Ростова" в Мадриде шансов нет абсолютно"

Филипп ПАПЕНКОВ
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что "Атлетико" без труда обыграет "Ростов" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, у российской команды в Мадриде нет шансов на успех.

 
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– Глухой номер. Шансов нет абсолютно. Смотрел первый матч "Ростова" с "Атлетико" на стадионе. Товарищ хороший пригласил. Так вот мадридцы играли на 30 процентов от возможностей. Не больше. Не на 33, не на 35, я уж не говорю о 50-ти. У "Ростова" не было ни единого шанса. А при своих зрителях "Атлетико" наверняка сыграет даже поинтереснее.

Вряд ли "Ростов" сможет забить. В том состоянии, в каком сейчас Азмун… А ведь я его пару месяцев назад с Промесом сравнивал. Похвалил мальчика... Теперь даже моментов нет. Дурака валяет. Видимо, звездная болезнь.

Вообще от "Ростова" ничего зависеть не будет. Захочет "Атлетико" забить пять – забьет. К тому же испанцы могут этим матчем закрыть все вопросы. Первое место, второе – для них особой разницы нет. Зато силы не беспредельны, и пара дополнительных "проходных" матчей будет очень кстати. Ну, разве что за финансы от УЕФА останется бороться. Так "Атлетико" и вторым составом ПСВ обыграет. А лидеры смогут передохнуть: Гризманн, Карраско, и этот… Фанфан-тюльпан.

Хуанфран.

– Да, он самый. В общем, есть там люди, которым нужно давать пару дней перевести дух. А с "Ростовом" они разберутся без проблем.

– Победят крупно?

– … Меня вот приятель на матче спрашивал: "Вот ты, Васильич, говоришь, что "Атлетико" – выдающаяся команда, так что же они пять, восемь не забивают?" А оно им надо?! 1:0 выиграли, силы сохранили, обратно лететь долго, через два дня на третий "Севилья". Они всех 1:0 обыгрывают. А прибавить могут в любой момент. Потенциал сумасшедший. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Антуан Гризманн
Сергей Андреев
Сердар Азмун
Хуан Франсиско Торрес Белен (Хуанфран)
Янник Феррейра-Карраско
ФК Атлетико
ФК ПСВ
ФК Ростов
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