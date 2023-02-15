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Сегодня, 03:13

Серхио Рамос: «Чувствую вину перед болельщиками»

Евгений Козинов
Корреспондент
14 февраля. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1. Серхио Рамос (справа).
Фото Global Look Press
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Чувствую вину перед болельщиками. Нам надо продемонстрировать больший характер в ответной встрече и атаковать более прямолинейно. Хотим победить и сыграть как можно лучше, но таков футбол. Иногда играешь хорошо, иногда скверно, а в конечном счете все определяет результат. Чем больше будем играть, тем опытнее будем. Мы будем прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036583--paris-vs-bayern/
Серхио Рамос
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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