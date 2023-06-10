Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:10

Сэвидж считает, что победа в ЛЧ может сделать Гвардиолу величайшим тренером за всю историю английского футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж высказался о влиянии возможной победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на статус главного тренера горожан Хосепа Гвардиолы.

«Он уже является лучшим тренером, которого мы когда-либо принимали в АПЛ, но опередит ли он Алекса Фергюсона, став величайшим менеджером всех времен в английском футболе?

Победа над «Интером» в финале Лиги чемпионов будет означать, что Пеп практически выиграл все для «Манчестер Сити» за семь лет. И после этого остается единственный вопросительный знак: если Пеп останется в «Сити» на 26 лет, как Ферги в «Юнайтед», сколько трофеев он выиграет?» – написал Сэвидж в своей колонке на Mirror.

«Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча – в 22.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Владелец «Сити» шейх Мансур во второй раз за 15 лет посетит матч команды
Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?
В Стамбуле начался пожар рядом со стадионом, на котором состоится финал Лиги чемпионов
Сунесс — о финале Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» может выиграть матч уже к перерыву»
«Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года
Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Интер» не подарок для «Манчестер Сити», итальянская команда будет огрызаться»

Сунесс — о финале Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» может выиграть матч уже к перерыву»