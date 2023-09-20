«Севилья» сыграет с «Лансом» в групповом турнире Лиги чемпионов 20 сентября

«Севилья» примет «Ланс» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 20 сентября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи (Испания). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Севилья» — «Ланс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск.

Испанская команда победила «Рому» в финале Лиги Европы в серии 11-метровых — 1:1 (пен. — 4:1). Победа позволила заполучить путевку в Лигу чемпионов.

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