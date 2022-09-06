«Севилья» — «Манчестер Сити»: во сколько начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня, 6 сентября, стартуют матчи групповой стадии Лиги чемпионов. «Севилья» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались друг с другом семь лет назад также на групповой стадии ЛЧ. Оба раза «Сити» побеждал соперника (2:1 и 3:1).

«Севилья» и «Манчестер Сити» играют в группе G вместе с такими командами, как «Боруссия» Дортмунд и «Копенгаген».

Состав всех групп можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем «Севилья» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 2».