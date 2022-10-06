«Севилья» после поражения от «Боруссии» уволила Лопетеги с поста главного тренера

«Севилья» на официальном сайте объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей.

Данное решение руководство клуба приняло после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. Ранее команда проиграла «Манчестер Сити» (0:4) и сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0).

В этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в ла лиге.

56-летний испанец тренировал команду с июля 2019 года. Под его руководством команда провела 170 матчей, в которых одержала 90 побед и 44 раза сыграла вничью.