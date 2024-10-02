Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:30

«Шахтер» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Шахтер» и «Аталанта» встретятся в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Шахтер» и «Аталанта» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Okko Спорт» проведет прямую трансляцию игры «Шахтер» — «Аталанта» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Шахтер» — «Аталанта» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
02 окт, 19:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Аталанта

В 1-м туре обе команды сыграли свои матчи вничью: «Шахтер» — с «Болоньей» (0:0), а «Аталанта» — с «Арсеналом» (0:0).

ФК Аталанта
ФК Шахтер (Донецк)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Московское «Динамо» победило «Минчанку» в матче суперлиги
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Щенсны — в «Барселоне» до конца сезона. Войцех возобновил карьеру ради каталонского клуба
Нигматуллин считает, что две ошибки Доннаруммы не увеличат шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ»
«Жирона» — «Фейеноорд»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Винисиус получит «Золотой мяч» — 2024. Бразилец правда заслужил награду лучшему игроку мира?
В Италии оценили игру Доннаруммы против «Арсенала»: «Не блеск, но и трагедии не случилось»
Игрока «Манчестер Сити» арестовали за хищение телефона в ночном клубе. Но он уже вернулся на поле
Сегодня
Вчера
Неделя