«Шахтер» и «Аталанта» встретятся в Лиге чемпионов

«Шахтер» и «Аталанта» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Okko Спорт» проведет прямую трансляцию игры «Шахтер» — «Аталанта» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Шахтер» — «Аталанта» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре обе команды сыграли свои матчи вничью: «Шахтер» — с «Болоньей» (0:0), а «Аталанта» — с «Арсеналом» (0:0).