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Сегодня, 20:00

«Шахтер» — «Барселона»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Барселона» начнется в 20:45 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Шахтер» — «Барселона».
Фото AFP
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«Шахтер» и «Барселона» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе Volksparkstadion в Гамбурге, Германия. Начало — в 20:45 по московскому времени.
Права на трансляцию Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако в сетке вещания не запланирован показ данного матча.

Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Барселона

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Шахтер» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В Лиге чемпионов «Шахтер» стартовал с поражения от «Порту» (1:3), затем одержал победу над «Антверпеном» (3:2) и потерпел поражение от «Барселоны» (1:2). В итоге команда смогла набрать три очка и занимает третье место.

«Барселона» в трех турах группового этапа Лиги чемпионов победила «Шахтер» (2:1), «Порту» (1:0) и «Антверпен» (5:0). Испанский клуб уверенно лидирует в своей группе.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Шахтер (Донецк)
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