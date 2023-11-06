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Сегодня, 20:45

«Шахтер» — «Барселона»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов

«Барселона» сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов 7 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Барселона&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Шахтер» сыграет против «Барселоны» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Игра пройдет на стадионе Volksparkstadion в Гамбурге, Германия. Начало — в 20:45 по московскому времени.
«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Шахтер» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа H
07 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер
Барселона

Права на трансляцию Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако в сетке вещания не запланирован показ данного матча.

После трех туров «Шахтер» набрал 3 оча и идет на третьем месте в турнирной таблице группы H. В активе «Барселоны» максимально возможные 9 баллов, команда занимает первое место.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Шахтер (Донецк)
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