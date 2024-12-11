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Сегодня, 01:05

«Бавария» разгромила «Шахтер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Майкл Олисе после гола в ворота &quot;Шахтера&quot;.
Фото Reuters
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«Бавария» одержала победу над «Шахтером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

Бразильский нападающий Кевин на 5-й минуте вывел украинскую команду вперед. Однако мюнхенцы почти сразу отыгрались благодаря голу Конрада Лаймера. Перед перерывом Томас Мюллер вывел номинальных гостей вперед. Во втором тайме Майкл Олисе оформил дубль и один мяч забил Джамал Мусиала.

«Бавария» одержала третью победу подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице (12 очков). «Шахтер» располагается на 27-й строчке — 4 очка.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер Д
1:5
Бавария

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Шахтер (Донецк)
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