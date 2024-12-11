«Бавария» разгромила «Шахтер»

«Бавария» одержала победу над «Шахтером» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

Бразильский нападающий Кевин на 5-й минуте вывел украинскую команду вперед. Однако мюнхенцы почти сразу отыгрались благодаря голу Конрада Лаймера. Перед перерывом Томас Мюллер вывел номинальных гостей вперед. Во втором тайме Майкл Олисе оформил дубль и один мяч забил Джамал Мусиала.

«Бавария» одержала третью победу подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице (12 очков). «Шахтер» располагается на 27-й строчке — 4 очка.