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«Шахтер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Шахтер» и «Бавария» встретятся в Лиге чемпионов 10 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.
Фото Getty Images
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Матч «Шахтер» — «Бавария» пройдет в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Матч на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Транслировать игру Лиги чемпионов в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запустит мультикаст — перекличку всех вечерних встреч турнира в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Шахтер» — «Бавария» доступны также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Бавария

«Шахтер» в 5-м туре общего этапа уступил ПСВ (2:3) и с 4 очками занимал 26-е место в таблице. «Бавария» после победы над «ПСЖ» (1:0) набрала 9 очков и шла 13-й.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Шахтер (Донецк)
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